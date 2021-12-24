Повноваження тимчасових членів правління "Нафтогазу" продовжили

Кабінет Міністрів України продовжив повноваження членів правління НАК "Нафтогаз України", яких наприкінці вересня тимчасово призначили на ці посади. Вони виконуватимуть свої обов'язки до 29 квітня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабміну .

Цим документом Уряд вніс зміни до розпорядження від 28 вересня 2021 року Про призначення членами правління "Нафтогазу" Олени Бойченко, Владислава Воловика, Маврикія Калугіна та Романа Чумака.

Розпорядження Кабміну №1718-р від 23 грудня постановляє змінити дату 28 грудня 2021 року на 29 квітня 2022 року.