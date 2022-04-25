RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вона сповнена української крові: Кулеба закликав ЄС ввести ембарго на нафту Росії

Фото: Кулеба закликав ЄС ввести ембарго на нафту Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз, за словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, не вводитиме ембарго на енергоносії Росії, в рамках шостого пакета санкцій. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що нафта країни окупанта достатньо сповнена українською кров'ю, аби ЄС припинив вагатися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.

"Якщо світові лідери та бізнес серйозно налаштовані покласти край російським військовим злочинам, вони мають спочатку позбавити Путіна доходів від продажу нафти. Досить виправдань і напівзаходів, поки українців бомблять, вбивають, катують і гвалтують. Російська нафта сповнена української крові. Перестаньте купувати її", - пише Кулеба.

За словами міністра, ЄС повинно негайно ввести ембарго на російську нафту, оскільки Кремль намагається відчайдушно оминути запроваджені санкції.

"Давайте відверто: будь-яка суміш, що містить будь-яку російську нафту, повинна розглядатися як 100% російська нафта. Не дозволяйте російським обманом обходити обмеження", - відзначив Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у шостому пакеті санкцій ЄС проти Росії не буде повного ембарго на постачання нафти і газу.

Війна Росії проти України триває шістдесят один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська Федерація