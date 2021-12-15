Півмільйона українських євреїв в Ізраїлі сприяють активному зближенню двох країн, - Зінгер

"Я народився в Україні і пізніше мав нагоду повернутися до цієї країни спільно з першою групою ізраїльських дипломатів, які прибули в момент встановлення дипломатичних відносин у 1991 році. Як мінімум, півмільйона українських євреїв живуть сьогодні в Ізраїлі, і євреї тривалий час служили мостом між двома країнами, які активно зближуються", - зазначив Зінгер.

За його словами, однією з функцій Kyiv Jewish Forum є створення можливостей висловитись українським євреям.

"Ми дуже пишаємося тим, що є партнером Єврейської конфедерації України та її президента, мого друга Бориса Ложкіна, і підтримуємо українську єврейську громаду в цілому, яка завжди була найбільшою та найважливішою єврейською громадою у всьому світі", - наголосив голова Centеr for Jewish Impact.

Зінгер додав, що його центр займається збиранням передового досвіду інноваційних та ефективних ініціатив, які приносять користь Ізраїлю та єврейському світу за допомогою дипломатії та державної політики.

"Своєю чергою, рух боротьби з антисемітизмом – це безпартійний глобальний масовий рух, у якому беруть участь понад 350 осіб та майже 400 партнерських організацій усіх релігій та віросповідань, об'єднаних спільною місією боротьби з антисемітизмом", - зауважив Зінгер.

Нагадаємо, приводом для Kyiv Jewish Forum-2021 стало 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Державою Ізраїль та Україною.

Засновником форуму є президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін.