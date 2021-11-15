Півмільйона на картку — як фінансовий сервіс MYCREDIT відсвяткував п'ятиріччя

Лідер фінтех-ринку України, популярний сервіс MyCredit провів акцію TURBO-BABKI до п'ятиріччя компанії, в рамках якої розігрував річний запас грошей — 500 000 гривень.

З 14 вересня 2021 року всім користувачам MyCredit автоматично нараховувалися акційні бали за час користування послугами компанії, які можна було обміняти на квитки для участі в розіграші подарунків. В результаті, за час акції було зібрано понад 97 тис. квитків, а боролися учасники акції за:

Три електросамокати Xiaomi Mi Electric;

Три смартфони Xiaomi Mi 9;

Фірмовий мерч та знижки на послуги компанії;

І головний приз — 500 000 гривень.

Розіграш призів пройшов 2 листопада на офіційному YouTube-каналі сервісу, де у прямому ефірі обрали переможців за номером квитка. Головний приз — півмільйона гривень — дістався постійному клієнту фінансового сервісу MyCredit Кабаку Сергію Сергійовичу із с. Придніпрянське, Полтавська обл.

«З початку створення компанії нашою головною цінністю були клієнти. І акція TURBO-BABKI є нашою подякою клієнтам. Ми завжди поруч і завжди готові робити гроші доступними для них.», — СЕО MyCredit, Владислав Білан.

Нагадаємо, що MyCredit — популярний фінансовий сервіс, де можна отримати до 18 000 грн на картку будь-якого банку за 5 хвилин. За рахунок швидкого та зручного сайту, власних мобільних додатків під Android та iOS, цілодобової підтримки та високих стандартів безпеки MyCredit за п'ять років роботи MyCredit тричі удостоювався нагороди «Кращий сервіс онлайн-кредитування» за версією PaySpace Magazine, неодноразово очолював «ТОП-5 найкращих МФО України» за версією Finance.ua, завоював призові місця у всеукраїнському конкурсі контакт-центрів DzWINNER (номінації «Проект року», «Найкраща команда контролю якості»)