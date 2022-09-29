Полководец Сырский. Чем известен командующий Сухопутными войсками Украины

Биография

Александру Станиславовичу Сырскому 57 лет. Родился в селе Новинки Владимирской области РСФСР.

Первое военное образование получил в советский период - в 1982 году стал выпускником Московского общевойскового командного училища.

Затем учился в Академии Вооруженных Сил Украины (оперативно-тактический уровень) и Национальном университете обороны (оперативно-стратегический уровень). Окончил учебные заведения с отличием.

Александр Сырский прошел все ступени военной карьеры командующего - от командира взвода до замначальника Генштаба ВСУ.

Фото: Командующий Сухопутными войсками ВСУ прошел все ступени военной карьеры (armyinform.com.ua)

Начинал службу в 1986 году командиром мотострелкового взвода. С 1993 года командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в Чугуеве, затем был командиром полка этой дивизии.

В начале 2000-х Сырский командовал 72-й механизированной дивизией в городе Белая Церковь. В 2009 году получил звание генерал-майора.

В 2013 году занимал должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ. Отвечал за сотрудничество с НАТО, участвовал в переговорах относительно реформирования украинской армии по стандартам Североатлантического альянса.

Война на Донбассе

С началом военного конфликта на востоке Украины в 2014 году Александр Сырский возглавил штаб АТО.

Был одним из командиров во время боев под Дебальцево и в Углегорске, координировал отвод украинских войск из Дебальцево зимой 2015.

За бои на Дебальцевском плацдарме Сырского наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, впоследствии получил звание генерал-лейтенанта.

Фото: Сырский участвововал в боях на Дебальцевсоем плацдарме (facebook.com/UkrainianLandForces)

В 2016 году Александр Сырский возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, а через год стал командующим АТО, которую позднее сменила ООС.

В 2019 году был назначен Командующим Объединенных сил на территории проведения военной операции на востоке Украины.

Командующий Сухопутными войсками

Указом президента Владимира Зеленского от 5 августа 2019 года Александр Сырский стал Командующим Сухопутных войск ВСУ. С 2020 года имеет звание генерал-полковника.

Во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины командовал праздничным парадом на Крещатике.

Фото: Военачальник во время парада на Крещатике (facebook.com/UkrainianLandForces)

Главными приоритетами на должности Командующего Сухопутными войсками для Александра Сырского стало наращивание боевого потенциала, приведение штатных структур в соответствие стандартам НАТО, перевооружение боевых подразделений на новейшие высокотехнологичные образцы, совершенствование военной подготовки служащих.

Под его руководством была внедрена новая система управления, аналогичная G-структуре в странах НАТО. Ее деятельность направлена на генерирование сил и заключается в подготовке войск и обученных военных кадров, формировании и подготовке резервов.

В структуре Командования СВ были созданы командование подготовки, командование логистики и командование территориальной обороны.

Полномасштабное вторжение РФ

С первых дней полномасштабной военной агрессии России Александр Сырский возглавил оборону Киева. Благодаря слаженным действиям и мужеству защитников, оккупанты не смогли захватить столицу.

"Мы будем уничтожать врага при любой возможности. Российские войска ощутят всю ярость и силу украинских защитников", - заявлял Сырский во время боев под Киевом.

За успешную оборону Киева был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени, а 5 апреля 2022 удостоен звания Герой Украины.

Фото: Александр Сырский на передовой (facebook.com/UkrainianLandForces)

Александр Сырский регулярно ездит на передовую и посещает самые "горячие" участки фронта, чтобы на месте проанализировать тактику боя, определить проблемные вопросы и поддержать бойцов.

"Только общими, слаженными действиями, стальной выдержкой и несокрушимостью духа мы одержим победу, когда каждый солдат, сержант и офицер самоотверженно выполняют возложенную на него задачу", – подчеркивает Командующий СВ.

В сентябре 2022 Александр Сырский возглавил контрнаступление ВСУ в Харьковской области, в результате которого были освобождены сотни населенных пунктов, оккупированных в первые месяцы российского вторжения, в частности Балаклея, Купянск, Изюм.