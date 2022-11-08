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Полк Калиновского получил внедорожник при содействии Favbet Foundation

Фото: полк Калиновского получил внедорожник при содействии Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation полк имени Кастуся Калиновского Вооруженных сил Украины получил в свое распоряжение внедорожник для выполнения боевых задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль доставлен на передовые позиции полка, который противостоит российским оккупантам на востоке Украины.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

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Вооруженные силы Украины