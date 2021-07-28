Політв'язень Федоров потрапив у лікарню після спалаху коронавірусу у російському СІЗО

Політв'язень з Криму Олег Федоров під час етапування потрапив у лікарню. Він туди потрапив після спалаху коронавірусу в СІЗО Новоросійська.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сторінку у Facebook громадської організації "Кримська солідарність".

Як інформує Кримська солідарність з посиланням на дружину Олега Федорова Ірину, зазвичай етап кримських ув'язнених пролягав через Краснодар у Ростов-на-Дону, але у випадку з Олегом Федоровим і Ернестом Ібрагімовим з Краснодара їх повезли у Новоросійськ, звідки потягом мали доставити в Ростов-на-Дону.

Через спалах коронавірусу в Новоросійському СІЗО багато ув'язнених, у тому числі Федоров, були відправлені в лікарню. Що стосується Ібрагімова, то він ще знаходиться в Новоросійському слідчому ізоляторі.