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Політв'язень Федоров потрапив у лікарню після спалаху коронавірусу у російському СІЗО

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Новоросійськ, Середа 28 липня 2021 12:57
Політв'язень Федоров потрапив у лікарню після спалаху коронавірусу у російському СІЗО Фото: політичний в'язень Олег Федоров (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Анастасія Рокитна

Політв'язень з Криму Олег Федоров під час етапування потрапив у лікарню. Він туди потрапив після спалаху коронавірусу в СІЗО Новоросійська.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку у Facebook громадської організації "Кримська солідарність".

Як інформує Кримська солідарність з посиланням на дружину Олега Федорова Ірину, зазвичай етап кримських ув'язнених пролягав через Краснодар у Ростов-на-Дону, але у випадку з Олегом Федоровим і Ернестом Ібрагімовим з Краснодара їх повезли у Новоросійськ, звідки потягом мали доставити в Ростов-на-Дону.

Через спалах коронавірусу в Новоросійському СІЗО багато ув'язнених, у тому числі Федоров, були відправлені в лікарню. Що стосується Ібрагімова, то він ще знаходиться в Новоросійському слідчому ізоляторі.

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