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Политзаключенный Федоров попал в больницу после вспышки коронавируса в российском СИЗО

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Новороссийск, Среда 28 июля 2021 12:57
Политзаключенный Федоров попал в больницу после вспышки коронавируса в российском СИЗО Фото: политический заключенный Олег Федоров (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Анастасия Рокитна

Политзаключенный из Крыма Олег Федоров во время этапирования попал в больницу. Он туда попал после вспышки коронавируса в СИЗО Новороссийска.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу в Facebook общественной организации "Крымская солидарность".

Как информирует "Крымская солидарность" со ссылкой на жену Олега Федорова Ирину, обычно этап крымских заключенных пролегал через Краснодар в Ростов-на-Дону, но в случае с Олегом Федоровым и Эрнестом Ибрагимовым из Краснодара их повезли в Новороссийск, откуда поездом должны были доставить в Ростов-на-Дону.

Из-за вспышки коронавируса в Новороссийском СИЗО многие заключенные, в том числе Федоров, были отправлены в больницу. Что касается Ибрагимова, то он еще находится в Новороссийском следственном изоляторе.

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