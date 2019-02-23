У політв'язня в РФ Коломійця найбільш жорсткі умови утримання, - консул

Під час зустрічі спостереження і відеозапис за бесідою консула зі своїм громадянином ведуть 3-4 людини

Украинского политзаключенного, участника Евромайдана Андрея Коломийца удерживают в колонии российского Краснодара, где "наиболее жесткие условия содержания". Об этом заявил исполняющий обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Крым.Реалии.

Малышевский рассказал, что во время встречи наблюдение и видеозапись за беседой консула со своим гражданином ведут 3-4 человека из числа оперативных сотрудников.

"Условия содержания и "опека" Андрея со стороны сотрудников колонии, пожалуй, наиболее жесткие, по сравнению с другими учреждениями, где содержатся наши граждане, заключенные по политическим обвинениям. Они не препятствуют разговору, однако в такой ситуации никаких нареканий со стороны заключенного не подымаются - действительное положение вещей, все новости, узнаем уже от жены", - рассказал он.

По его словам, Коломиец испытывает трудности с исповеданием ислама.

"Присутствие консула позволяет заключенному держаться увереннее, зная, что тебя поддерживают, помнят и каждые два месяца посещают. К сожалению, с исповеданием ислама в "православной колонии" трудно, Андрей как-то справляется, однако это непросто. На переданные Генеральным консульством средства покупает необходимое, благодарит", - говорит он.

Напомним, в июне сообщалось, что в Крыму приговорили евромайдановцак 10 годам колонии. Коломийца признали виновным в якобы покушении на убийство двух бывших сотрудников подразделения "Беркут" во время событий на Майдане в Киеве. Его задержали в Кабардино-Балкарии, после чего перевезли в Крым.