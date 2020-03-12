Політрада "Оппоблоку" в Сєвєродонецьку відкликала 16 депутатів

Політична рада партії "Опозиційний блок" прийняла рішення відкликати 16 депутатів Сєвєродонецької міської ради за народною ініціативою. Про це повідомляє член Сєвєродонецької територіальної комісії Юлія Чорна, публікуючи відповідну копію рішення, передає РБК-Україна.

"Розглянувши звернення Сєвєродонецької міської виборчої комісії Луганської області щодо відкликання за народною ініціативою депутата Сєвєродонецької міської ради Луганської області VII скликання Буткова Ігоря Миколайовича, обраного від Територіальної організації політичної партії "Опозиційний блок" в м. Сєвєродонецьк Луганської області, згідно з ч.7 і 8 ст.41 закону України "Про статус депутатів міських рад", керуючись пунктом 6.4. Статусу політичної партії "Опозиційний блок", політрада вирішила: відкликати депутата Буткова Ігоря Миколайовича і передати це рішення Сєвєродонецькій міській виборчій комісії Луганської області", - йдеться в рішенні політради партії від 10 березня.

Відповідні рішення були прийняті по всім 16 депутатам. Серед тих, хто втратить мандат - Денис Анпілогов, Олена Буткова, Андрій Височин, Роман Водяник, Сергій Войтенко, Андрій Гавриленко, Юрій Кузьмінов, Сергій Куниця, Євген Лагунов, Ольга Мартиненко, Геннадій Мезенцев, Віктор Пилипенко, Ганна Чмирьова, Людмила Шатрова, Дмитро Шерстюк.

11 березня територіальна виборча комісія на засіданні припинила повноваження цих депутатів.

Крім того, за фактами порушень законів, незаконного захоплення влади, корупції та привласнення державних коштів депутатами Сєвєродонецької міськради порушено близько 60 кримінальних справ. Також у Верховній раді зареєстрований проект рішення про проведення позачергових перевиборів в Сєвєродонецьку. Він пройшов профільну комісію і найближчим часом буде винесений на голосування.

За словами місцевого журналіста Олега Мельничука, зараз в місті немає жодного депутата від "Опозиційного блоку", а дана подія є безпрецедентною, оскільки в Україні ще жодна громада не змогла добитися вилучення такої кількості депутатів.

"Ця група майже 5 років грабувала місто. Безумовно з такою командою в ОБ не було б жодного шансу на найближчих виборах. Чекаємо тепер відкликання в Лисичанську та Рубіжному - там депутати не менше заслужили цього", - пише Мельничук.

Нагадаємо, процедура відкликання місцевих депутатів і збір підписів городян стартувала на початку 2020 року в Сєверодонецьку і Лисичанську Луганської області.

Як раніше писало РБК-Украина, у Сєверодонецьку сталася бійка між помічником депутата Верховної ради та депутатом місцевої ради.