Для полиции создали специальный спорткар BMW M2

Модифицированный полицейский автомобиль выглядит эффектно благодаря серебристой, синей и желтой ливрее, надписи "Polizei", установленной на крыше сирены и дополнительным светодиодным фонарям. Эти элементы совмещаются с агрессивным обвесом из углеродного волокна.

BMW M2 Polizei также получил кованые колеса AC Schnitzer AC4 размером 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади. Регулируемая подвеска AC Schnitzer RS ​​опускает автомобиль на 25-35 мм.

Автомобиль приводится в движение 3,0-литровой рядной "шестеркой" с двойным турбонаддувом мощностью 553 л.с., что на 100 л.с. больше, чем у стандартной M2. Эта дополнительная мощность сочетается со спортивной выхлопной системой и агрессивными четырехугольными патрубками из углеродного волокна.

Однако не стоит ожидать в салоне установленной полицейской радиостанции. В конце концов это чисто демонстрационный автомобиль, хотя он и будет зачислен в ряды немецкой полиции.