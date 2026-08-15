Полиция остановила эвакуационный рейс из Херсона: Красный Крест просит власть вмешаться

14 августа при эвакуации гражданских из Херсона автомобиль Херсонского областного отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста остановили представители полиции на территории Николаевской области.

Водителя отстранили от дальнейшего выполнения рейса. Поэтому эвакуационную миссию не удалось завершить по запланированному маршруту.

Кто находился в эвакуационном авто

В автомобиле находились люди из уязвимых категорий населения. Среди них был человек с ампутацией, трехлетний ребенок, человек с онкологическими заболеваниями и члены их семей.

Красный Крест обратился к власти

В Красном Кресте отметили, что отряды быстрого реагирования работают как часть системы гражданской защиты Украины. Во время полномасштабной войны они сотрудничают с ГСЧС, полицией и органами власти, в частности, эвакуируют маломобильных людей, людей с инвалидностью, тяжелобольных, пожилых людей и семьи с детьми.

"Украинский Красный Крест с уважением относится к законодательству Украины и полномочиям государственных органов", - отметили в организации.

В то же время там обратились в Главное управление Нацполиции в Николаевской области, центральный аппарат Нацполиции, Николаевскую ОВА и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Организация просит выяснить обстоятельства

Красный Крест просит выяснить обстоятельства инцидента и способствовать его урегулированию, чтобы подобные ситуации не повторялись.

В Красном Кресте подчеркивают, что вынужденная остановка эвакуационного рейса создает дополнительные риски для людей, находящихся в автомобиле, а также для граждан, остающихся ждать эвакуации в опасной зоне.

Организация призвала государственные органы обеспечить беспрепятственную работу волонтеров при выполнении гуманитарных задач на прифронтовых территориях. Там подчеркнули, что безопасность гражданских и возможность своевременно покинуть опасные районы должны оставаться приоритетными.