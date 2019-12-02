Поліція Києва затримала підозрюваних у вбивстві сина депутата

Поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як зазначається, зараз із затриманими спілкуються оперативники і слідчі.

"Зараз з ними спілкуються оперативники і слідчі. Проводяться невідкладні слідчі дії", - додали в поліції.

У поліції не повідомляють подробиць затримання та імена підозрюваних.

Нагадаємо, вчора в центрі Києва обстріляли автомобіль депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Інцидент стався на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській.

Невідомий пострілом із зброї поранив хлопчика, який знаходився в салоні машини. Від отриманого вогнепального поранення дитина померла в машині "швидкої" по дорозі в лікарню.

Додамо, Соболєв в 1997 відкрив продуктовий магазин "Обжора" в Донецьку, який став першою великою торговельною мережею області. Цю мережу він продав у 2007 році. Соболєв також є власником ресторану "Маріо", біля якого сталася стрілянина. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Соболєва викрили у фінансуванні тероризму. Зокрема, торговельна мережа "Обжора" платила податки в "ДНР".

Після цього Верховна рада закликала правоохоронців знайти вбивць сина депутата Київської обласної ради.