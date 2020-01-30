Поліція затримала підозрюваних у розміщенні білбордів із закликами співпрацювати з РФ

Поліція Києва затримала підозрюваних у розміщенні білбордів у столиці з закликами співпрацювати з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Їх доставили в управління поліції для встановлення всіх обставин та давання показань.

"Під час відпрацювання, в тому числі вивчення записів камер відеоспостереження, столичні оперативники встановили трьох осіб, які обґрунтовано підозрюються у розміщенні у декількох районах Києва провокативних плакатів. Чоловіків доставили в управління поліції для встановлення всіх обставин", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за фактом розміщення білбордів відкрито кримінальні провадження за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, провокаційну рекламу спішно почали розклеювати в ніч з 29 на 30 січня. Дані білборди були помічені біля станції метро "Житомирська", "Позняки", на вулиці Палладіна і на Окружній.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Києва перекрили рух через акції протесту. Рух транспорту обмежили на вулиці Михайла Грушевського. Демонстрацію анонсувала профспілка освітян. Учасники акції незадоволені нормами проектів закону про трудовий кодекс.