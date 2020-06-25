ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція затримала активістів, які планували зірвати акцію Нацкорпусу в Запоріжжі

Новини » Політика     25.06.2020 - 19:49
Поліція затримала активістів, які планували зірвати акцію Нацкорпусу в Запоріжжі
Фото: на в'їзді в Запоріжжя (nationalcorps.org)

За попередньою інформацією активісти прямували на акцію протесту "Національного корпусу"

На в'їзді в Запоріжжі правоохоронці затримали мікроавтобус з молодими людьми. За попередньою інформацією вони прямували на акцію протесту "Національного корпусу" в Запоріжжі.

Про це повідомили в прес-службі політсили.

"Очевидно, що вони їхали на анонсовану акцію Нацкорпусу в Запоріжжі з метою організації провокацій і бійок, щоб потім Шарій знову міг записувати маніпулятивні відео про розгул радикалізму в країні. Сумнівів у тому, що це були шарієвські титушки, немає, адже їх супроводжувала журналістка Шарія Неля Керечанин, яку вдалося зафіксувати на фото", - заявили в партії.

За словами лідера одного з підрозділів Нацкорпусу Максима Жоріна, агресивна поведінка людей партії Шарія часто спрямована не тільки проти націоналістів.

"Якщо раніше вони могли проявити свою сміливість тільки в інтернеті, то тепер повернулися до практики 2014: купили титушек і почали нападати на вулицях. І не на націоналістів, як обіцяли, а на звичайних громадян", - написав Жорін у Facebook.

Нагадаємо, що сьогодні в Запоріжжі і Харкові активісти Нацкорпусу проводять мітинги проти реваншу проросійських сил в Україні

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Запорожская областьНацкорпус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся