Поліція запроваджує супутникову систему моніторингу злочинів проти довкілля

Поліція впроваджує систему супутникового моніторингу для розкриття злочинів проти довкілля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, використання систем дистанційного зондування земної поверхні вже допомогло у розслідуванні злочинів під час пожеж у Чорнобильській зоні, та злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин. Моніторинг повинні запустити у 2020 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні почали відновлення лісів, пошкоджених недавніми пожежами. Зокрема, в Київській і Житомирській області, які найбільше постраждали від лісових пожеж протягом квітня-травня.

"По всій країні відбувається відновлення лісів, попри карантин працівники лісової галузі продовжують свою основну роботу - оберігати та відновлювати ліси. Особливо це важливо для тих регіонів, що постраждали від лісових пожеж", - повідомив глава Держлісагентства Андрій Заблоцький.

РБК-Україна також писало, що Нацполіція разом зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави та лісів в Україні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв.