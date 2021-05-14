Поліція порушила справу за двома статтями через стрілянину в Миколаївській області

Поліція порушила кримінальну справу за фактом стрілянини в селі Новоінгулка Миколаївській області. Розслідування проводиться за двома статтями.

Правоохоронці зазначили, що зараз триває розшук всіх осіб, причетних до стрілянини.

"За попередньою інформацією, конфлікт стався через земельні питання між двома групами громадян, почалася стрілянина. Поранення отримали двоє чоловіків, 30-ти і 53-х років, з обох сторін конфлікту. Постраждалі були доставлені в лікарню з вогнепальними пораненнями в ноги. поліцейські вилучили зброю - карабін ", - повідомили в поліції.

Розслідування проводиться за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї) і за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, інцидент з-за земельних питань стався вчора, 13 травня, близько 21:30 між двома групами. Правоохоронці ввели спецоперацію в області.