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Полиция разоблачила колл-центр, который возглавлял так называемый экс-министр "ДНР"

Четверг 16 ноября 2023 12:09
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Полиция разоблачила колл-центр, который возглавлял так называемый экс-министр "ДНР" Фото: Полиция разоблачила колл-центр, который возглавлял так называемый экс-министр "ДНР" (npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Правоохранители разоблачили мошеннический колл-центр, который возглавлял так называемый бывший министр иностранных дел "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Что случилось

Преступники под видом сотрудников службы безопасности ведущих украинских банков звонили жертвам, вмешивались в их мобильный банкинг и переводили деньги на банковские счета подставных лиц, криптовалютные биржи и счета азартных игровых платформ.

Вероятно, что сумма нанесенного ущерба может превышать 100 млн гривен.

Фото: Полиция разоблачила колл-центр, который возглавлял так называемый экс-министр "ДНР" (npu.gov.ua)

В ходе расследования выяснилось, что организатором схемы является житель временно оккупированной территории Донецкой области. Он в апреле 2014 года занимал должность так называемого министра иностранных дел "ДНР". Ячейки его группировки действовали в России, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в некоторых других регионах нашей страны.

В общей сложности было проведено 38 санкционированных обысков. Банда действовала на территории Украины с августа 2022 по ноябрь 2023 года.

Что угрожает

Шести фигурантам было сообщено о подозрении за мошенничество и кражи, совершенные организованной группой лиц.

"Вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей четырем из них. Другие фигуранты, которые скрываются за границей, объявлены в международный розыск", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что полиция в это время в рамках международной операции, ликвидировала канал поставки компонентов для "шахедов" из Евросоюза в Россию.

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