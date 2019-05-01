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Поліція встановила особу стрілка в Університеті Північної Кароліни

Новини » Надзвичайні події    01.05.2019 - 08:29
Поліція встановила особу стрілка в Університеті Північної Кароліни
Фото: місце стрілянини в університеті Північної Кароліни (twitter.com/PsychoticWolf)

Стрілянину в університеті влаштував студент Трістан Террелл

Стрілянину в Університеті Північної Кароліни, в результаті якої загинули дві особи та ще четверо отримали поранення, влаштував студент Трістан Террелл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter департаменту поліції Шарлотта.

Повідомляється, що стрілянину в університеті влаштував студент Трістан Ендрю Террелл. За попередньою інформацією, в результаті нападу загинули дві людини, ще четверо постраждали. За даними медиків, двоє поранених перебувають у критичному стані.

На даний момент про мотиви нападника невідомо. На прес-конференції поліцейські повідомили, що, як тільки вони отримали повідомлення про підозрюваного, увійшли в будівлю, роззброїли його і взяли під варту. Подробиць операції з його затримання вони не привели.

 

Фото: місце стрілянини в університеті (twitter.com/PsychoticWolf)

Нагадаємо, раніше в результаті стрілянини у школі в штаті Каліфорнія (США) загинув один чоловік.

Зазначимо, минулого року в Піттсбурзі (штат Пенсільванія) озброєний чоловік влаштував стрілянину в синагозі "Дерево життя". Тоді жертвами нападу стали не менше 10 людей.

 

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