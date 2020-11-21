ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва

Автор: РБК-Україна

Поліція Києва посилила заходи безпеки в місцях проведення заходів з нагоди Дня Гідності і Свободи. У столиці заплановано проведення кількох заходів з нагоди сьомої річниці початку революції

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Охорону громадського порядку забезпечуватимуть правоохоронці, нацгвардійці, рятувальники, підрозділи вибухотехніків і кінологів, а також поліція діалогу.

Для координації дій правоохоронних органів і негайного реагування в разі зміни оперативної обстановки або виникнення позаштатних ситуацій у Києва працює ситуаційний центр.

Популярні новини

На локаціях, де будуть проходити акції за масової участі громадян перед початком їх проведення фахівці вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками проведуть ретельну перевірку.

Разом з тим, правоохоронці посилили охорону і на центральних станціях столичного метрополітену, щоб не допустити конфліктних ситуацій і порушень громадського порядку, співробітники поліції діалогу та інших профільних служб проводити превентивні заходи з учасниками заходів, а при необхідності - вибіркові поверхневі перевірки громадян.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначається День Гідності і Свободи. Свято 21 листопада був встановлений в пам'ять про події на Майдані 2013 року, з яких почалася Революція Гідності.

Крім того, завтра в Україні відбудеться другий тур місцевих виборів. Для забезпечення безпеки громадян і охорони виборчих дільниць залучили близько 10 тисяч правоохоронців.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївполицияДень достоинства и свободы