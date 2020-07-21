Поліція посилила заходи безпеки у 9 областях

До патрулювання долучили військових Нацгвардії
Національна поліція посилила охорону громадського порядку у 9 регіонах України. Безпеку посилять у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областей.
Про це повідомили у Нацполіції.
Там пояснили, що таке рішення прийняли з метою "своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам".
"Для цього у центральних частинах обласних центрів та в громадських місцях, де може перебувати значна кількість громадян вказаних регіонів, забезпечено несення служби поліцейськими нарядами. До їхнього складу також увійшли військовослужбовці Національної гвардії України", - повідомили у Нацполіції.
Правоохоронці будуть патрулювати вулиці населених пунктів, території автостанцій і залізничних вокзалів. Окрім того, на в’їздах та виїздах з обласних центрів виставлять мобільні пости.
Під час посиленого патрулювання поліцейські будуть:
"Водночас для надання практичної допомоги поліцейським Волині туди відряджені співробітники поліції Рівненської області, зокрема - вибухотехніки. Поліцейські закликають громадян із порозумінням ставитися до вказаних превентивних заходів", - додали у НПУ.
Раніше повідомлялося про посилення заходів безпеки у Києві.
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