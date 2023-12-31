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Полиция опровергла фейк о салютах в Киеве

Киев, Воскресенье 31 декабря 2023 22:17
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Полиция опровергла фейк о салютах в Киеве Фото: полиция опровергла фейк о салютах в столице (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Столичные правоохранители опровергли информацию о запусках салютов на левом берегу Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киева.

Сегодня в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что на Осокорках неизвестный запустил фейерверк.

"Во время проверки информация не подтвердилась. Работники полиции, которые выезжали на вероятное место происшествия, общались с местными жителями, однако никто данную информацию не подтвердил", - сообщили правоохранители.

Как выяснилось, событие, которое было снято на распространенном видео происходило в прошлом году.
Полицейские напомнили, что запуск салютов и фейерверков во время действия военного положения запрещен и за такое правонарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Заметим, что использование фейерверков, петард и другой пиротехники запрещено законом и карается штрафами или даже ограничением свободы.

В полиции также заявили, что будут жестко реагировать на нарушение комендантского часа. В частности, на сообщения о работе заведений развлечения, ресторанов и кафе. В то же время с пониманием будут относиться к лицам, которые нарушили комендантский час из-за крайней необходимости.

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