Поліція повідомила про підозру дівчині, яка поранила двох вчителів із арбалета

Поліція Полтавщини повідомила про підозру 19-річній жительці міста Полтава. Вчора вона поранила двох вчителів із арбалета.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.
Слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, 19-річній жительці Полтави повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, вчора на території школи №11 у Полтаві дівчина з арбалету поранила двох вчителів.
Згодом поліцейські встановили особу правопорушниці - нею виявилася місцева жителька, 2002 року народження. Дівчина навчалася в цій школі до 4 класу.