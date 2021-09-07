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Поліція повідомила про підозру дівчині, яка поранила двох вчителів із арбалета

Автор: Инна Собора

Поліція Полтавщини повідомила про підозру 19-річній жительці міста Полтава. Вчора вона поранила двох вчителів із арбалета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, 19-річній жительці Полтави повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, вчора на території школи №11 у Полтаві дівчина з арбалету поранила двох вчителів.

Згодом поліцейські встановили особу правопорушниці - нею виявилася місцева жителька, 2002 року народження. Дівчина навчалася в цій школі до 4 класу.

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ПолтаваКримінальна справа