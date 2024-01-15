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Полиция в школах Украины заработает уже в январе: зачем это нужно

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В украинских школах уже в январе начнут работать правоохранители. В частности, в школьных учебных заведениях, которые находятся в прифронтовых населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

В полиции сообщили, что с 15 января стартовало обучение для правоохранителей, которые будут заступать на службу в учебных заведениях в рамках реализации проекта "Офицеры службы образовательной безопасности". Затем их заменят офицеры Службы образовательной безопасности (СОБ), которые после объявления набора пройдут отбор и соответствующую подготовку. 

Офицер СОБ - это специалист по вопросам безопасности в образовательном учреждении. Кроме полицейских навыков и выполнения протокола безопасности, он будет иметь знания по детской психологии, чтобы понимать детей и при необходимости вовремя помочь и принять необходимые меры. 

В январе 402 школы, приближенные к зоне боевых действий и находящиеся вблизи российской и белорусской границ, которые работают в очном и смешанном режиме, будут обеспечены офицерами безопасности временно из числа действующих сотрудников полиции охраны, патрульной полиции и других подразделений Нацполиции. В частности, речь идет, о Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Черниговской областях. 

Так, правоохранители будут заниматься пропускным режимом (во многих школах будут устанавливать спецрамки и металлоискатели), коммуникациями с экстренными службами, вызовом полиции и личным реагированием на правонарушения, их прекращением, задержанием правонарушителей. 

Полицейские будут нести службу в таком режиме временно, пока будущие офицеры Службы образовательной безопасности после объявления конкурса будут проходить отбор, обучение и подготовку.

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