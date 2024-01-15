Полиция в школах Украины заработает уже в январе: зачем это нужно

В полиции сообщили, что с 15 января стартовало обучение для правоохранителей, которые будут заступать на службу в учебных заведениях в рамках реализации проекта "Офицеры службы образовательной безопасности". Затем их заменят офицеры Службы образовательной безопасности (СОБ), которые после объявления набора пройдут отбор и соответствующую подготовку.

Офицер СОБ - это специалист по вопросам безопасности в образовательном учреждении. Кроме полицейских навыков и выполнения протокола безопасности, он будет иметь знания по детской психологии, чтобы понимать детей и при необходимости вовремя помочь и принять необходимые меры.

В январе 402 школы, приближенные к зоне боевых действий и находящиеся вблизи российской и белорусской границ, которые работают в очном и смешанном режиме, будут обеспечены офицерами безопасности временно из числа действующих сотрудников полиции охраны, патрульной полиции и других подразделений Нацполиции. В частности, речь идет, о Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Черниговской областях.

Так, правоохранители будут заниматься пропускным режимом (во многих школах будут устанавливать спецрамки и металлоискатели), коммуникациями с экстренными службами, вызовом полиции и личным реагированием на правонарушения, их прекращением, задержанием правонарушителей.

Полицейские будут нести службу в таком режиме временно, пока будущие офицеры Службы образовательной безопасности после объявления конкурса будут проходить отбор, обучение и подготовку.

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