Полиция расследует вывод активов подсанкционного бизнесмена на миллиард гривен

Как выяснили ранее журналисты, российский бизнес в Украине стоимостью 1 миллиард гривен, несмотря на действие санкций СНБО и ареста, в 2024 году перешел к новому частному владельцу в обход государства, которое не проконтролировало сохранность заблокированных активов и до сих пор не воспользовалось механизмом конфискации активов подсанкционного бизнесмена с русским паспортом.

Владельцем этих активов стал пивоваренный бизнесмен Сергей Шапран, связанный с бывшим прокурором Киева, а ныне главой Одесской области Олегом Кипером.

"14.11.2024 Главным следственным управлением Национальной полиции Украины начаты уголовные производства по фактам совершения противоправных действий, связанных с незаконной реализацией активов подсанкционных юридических лиц группы компаний "Юнигран", и их последующей легализации по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц), ч. 2 ст. 364-1 (Злоупотребление полномочиями юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия), ч. 2 ст. решение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления), ч. 3 ст. 209 УК Украины (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой или в особо крупном размере)", – говорится в ответе ОГП.

Речь о многочисленных активах холдинга бизнесмена Игоря Наумца, в частности, "Юнигран", добывающего полезные ископаемые из карьеров на Житомирщине и производящего тротуарную плитку - это производственные комплексы, техника, сотни вагонов, сотни гектаров земли, говорилось в расследовании "Схем", после которого в Нацполиции открыли производство.

Новые производства о выводе активов стражи порядка объединили с материалами давнего досудебного расследования, которое расследуется еще с апреля 2022 года.

Именно тогда, в начале полномасштабного вторжения РФ деятельность холдинга "Юнигран" попала в фокус внимания силовиков – когда ДБР в сопровождении СБУ и при процессуальном руководстве ОГП возбудили уголовное дело в отношении этого холдинга по ряду статей – от "финансирования терроризма" и "создание террористической группы" к "уклонению от уплаты налогов".

По версии правоохранителей, компания, руководимая гражданином РФ Игорем Наумцем, занималась "незаконной добычей из украинских недр в промышленных масштабах", а "свои миллионные прибыли направляла на финансирование полномасштабной агрессии РФ и на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины".

Игорь Наумец, говорится в расследовании, получил гражданство России в 2001 году, а в 2014 году по достижению 45-летия обновил паспорт. Сам бизнесмен утверждает, что российского паспорта у него нет, но действительность документа подтверждают данные из государственного портала РФ "Держуслуги", а также выдержки в собственности в иностранных компаниях, где значится его российское гражданство.

Весной 2023 года были введены санкции СНБО против Наумца, его доверенного лица гражданки Британии Елены Калпы, на которую пытались перезаписать активы Наумца после возбуждения уголовного дела, а также против ряда кипрских фирм, владеющих украинскими компаниями холдинга. Переход этих активов в другие частные руки вместо конфискации в пользу государства стал возможным благодаря тому, что судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк в нарушение юрисдикции снял с них арест, а прокурор в последний момент отказался от своей же апелляции на это решение, а также отсутствие наказания за обход санкций в украинском законодательстве.

Шапран, говорилось в расследовании, это бывший депутат Броварского городского совета, возглавлявший центр партии "За будущее", которую связывают с Игорем Коломойским. Он владеет более чем двумя десятками компаний с разнообразной деятельностью: от торговли древесиной, добычи песка и щебня, производства взрывчатых веществ – до кредитования и купли-продажи недвижимости.

В расследовании журналисты исследовали связи броварского бизнесмена Сергея Шапрана с Олегом Кипером – нынешним главой Одесской областной военной администрации, который до весны 2023 года был главным прокурором Киева. В комментарии журналистам Олег Кипер сообщил, что "ему ничего неизвестно о деятельности этой компании ("Юнигран" – ред.)", а также, что он незнаком ни с Сергеем Шапраном, ни с Игорем Наумцем. В то же время он знает Владимира Осипова, но в "его хозяйственную/бизнес-деятельность никогда не вмешивался".

В комментарии журналистам подсанкционный бизнесмен Игорь Наумец подтвердил, что Сергей Шапран обещал ему решить его «проблемы с бизнесом» в обмен на долю 50%, но, в конце концов, якобы "рейдернул" весь бизнес. А сам Шапран заявил, что все соглашения, которые он заключал, "являются законными".