Поліція розслідує зіткнення двох вантажівок на в'їзді у Київ

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зіткнення двох вантажівок на в'їзді у Київ. Про це повідомляє прес-служба поліції.

У поліції також розповіли деталі ДТП. Як зазначається, зіткнулись дві вантажівки "ДАФ" та "Сканіа". У результаті загинув один із водіїв. Автопригода трапилась вночі на території Святошинського району столиці на автодорозі Житомир - Київ.

"За попередньою інформацією, під час керування водій вантажного автомобіля "ДАФ" скоїв наїзд на транспортний засіб "Сканіа", який рухався попереду нього. У результаті аварії водій машини "ДАФ", 1989 року народження, загинув від отриманих тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце ДТП (kyiv.npu.gov.ua)

Причини аварії наразі встановлюють, повідомили у поліції. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

РБК-Україна писало, що на автодорозі "Київ-Чоп" в напрямку Києва зіткнулись дві вантажівки, в результаті чого загинула людина та утворились численні пробки. Повідомлялося, що водій однієї з вантажівок загальмував на світлофорі, коли в нього в'їхав інший вантажівка.

Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп у Рівненській області зіткнулися вантажівка, маршрутка з 15 пасажирами і легковий автомобіль. У результаті аварії травмувався водій КАМАЗа, його доставили в лікарню. Ніхто з пасажирів мікроавтобуса не постраждав.