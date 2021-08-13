Поліція розслідує напад на нардепа Беленюка в Києві

У п'ятницю, 13 серпня, в центрі Києва стався напад на народного депутата і олімпійського чемпіона Жана Беленюка. Поліція почала встановлювати подробиці інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.
"Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб. подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції", - йдеться в повідомленні.
У поліції додали, що відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, сьогодні в Києві на Печерську група людей намагалася спровокувати конфлікт з народним депутатом Беленюком.