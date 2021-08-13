RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Поліція розслідує напад на нардепа Беленюка в Києві

Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 13 серпня, в центрі Києва стався напад на народного депутата і олімпійського чемпіона Жана Беленюка. Поліція почала встановлювати подробиці інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

"Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб. подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні в Києві на Печерську група людей намагалася спровокувати конфлікт з народним депутатом Беленюком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Жан БеленюкРозслідування