Поліція розслідує масове отруєння на м'ясокомбінаті Полтавської області

Правоохоронці встановлюють обставини масового отруєння на м'ясокомбінаті у місті Глобине, де постраждали 16 осіб. Встановлено, що працівники скаржилися на погане самопочуття протягом дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.
За інформацією правоохоронців, госпіталізовано 14 робітників одного із цехів місцевого м’ясокомбінату з попереднім діагнозом - отруєння невідомою речовиною.
Зазначено, що інформація від медиків надійшла до поліції 13 липня, о пів на першу ночі.
Внаслідок чого до підприємства прибула слідчо-оперативна група поліції для вивчення обставин події та збору відомостей.
Як повідомляють у поліції, скарги на погіршення самопочуття почали надходити від робітників протягом дня.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 27 ККУ - порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
На місці продовжує працювати поліція.
Нагадаємо, що у місті Глобине Полтавської області на м'ясокомбінаті сталось масове отруєння працівників невідомою речовиною.
В результаті інциденту постраждали 16 людей.
Зокрема, одна людина перебуває у тяжкому стані та 13 осіб у стані середнього ступеня тяжкості, а дві особи від госпіталізації відмовилися.