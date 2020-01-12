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Поліція розслідує інформацію про напад на хасидів в Умані

Новини » Суспільство     12.01.2020 - 18:20
Поліція розслідує інформацію про напад на хасидів в Умані
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція не отримала підтвердження про постраждалих в результаті можливого конфлікту

Національна поліція перевіряє інформацію про можливе нападі на хасидів в Умані. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Як зазначили в поліції, на даний момент група з працівників різних служб за наказом голів Нацполіції Ігоря Клименка, вирушила в Умань для з'ясування обставина конфліктної ситуації.

"Серед завдань, які поставив глава Нацполіції представникам групи - встановлення причин і обставин конфлікту між місцевими жителями і хасидами та надання правової оцінки діям місцевих правоохоронців", - повідомили в поліції.

При цьому правоохоронці заявили, що інформація про чотирьох постраждалих хасидах в результаті конфлікту не відповідає дійсності.

"Представникам Нацполіції такі дані в лікарні не підтвердили. Також із заявами про вчинення правопорушень у зв'язку з конфліктом між місцевими жителями і хасидами ніхто не звертався", - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше Yeshiva World News повідомило, що в Умані 10 січня близько 30 осіб скоїли напад на групу хасидів, що знаходиться поблизу могили рабина Нахмана. За словами очевидців конфлікту, поліція, що прибула на місце події, не надала належної допомоги. В результаті інциденту нібито були госпіталізовані четверо хасидів.

Також РБК-Україна писало, що восени в Умані за час святкування паломниками-хасидами іудейського Нового року Рош ха-Шана поліцією зафіксовано 72 повідомлення про можливі правопорушення, зареєстровано 15 кримінальних проваджень.

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