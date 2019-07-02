Поліція розповіла подробиці вибуху на дитячому майданчику біля Дніпра

Національна поліція України розповіла подробиці вибуху на дитячому майданчику біля Дніпра. Про це повідомляє Головне управління НПУ у Дніпропетровській області.

Правоохоронці повідомили, що постраждалі діти знайшли боєприпас на смітнику.

"Ми поспілкувались із дітьми, які перебували в лікарні в контактному стані, діти знайшли цей пристрій на смітнику у селищі", - зазначила речниця обласного управління поліції Ганна Старчевська.

Попередньо встановлено, що ймовірно вибухнула граната від гранатомету ВОГ-25П.

Нагадаємо, раніше голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Прігунов розповів, що двох дітей, які постраждали від вибуху на Дніпропетровщині, прооперували, ще двох оперують.

Як писало РБК-Україна раніше, 1 липня увечері на дитячому майданчику в результаті вибуху гранати постраждали шестеро дітей. Постраждали діти у віці від 4 до 16 років. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями - ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).