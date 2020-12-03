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Поліція розкриває 25% неправдивих повідомлень про замінування

Автор: Лера Полищук, Владислав Красінський, Олег Черниш

Національна поліція України розкриває 25% неправдивих повідомлень про замінування об'єктів. Після чого людей притягують до відповідальності.

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Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

"Є у нас методи. Дуже добре, коли йде повідомлення через комп'ютерну мережу, на пошту, наприклад, у нас є достатньо кваліфіковані фахівці, і Служба безпеки нам допомагає", - розповів він.

Крищенко заявив, що у разі першого помилкового повідомлення про мінування загрожує до шести років позбавлення волі, при повторному - до восьми років.

Нагадаємо, за останній місяць у Києві кілька разів мінували метро. Кожен раз інформація виявлялася помилковою і правоохоронці не знаходили вибухонебезпечних предметів.

Крім того, в середині листопада надійшло повідомлення про мінування "замінували" будівлі Київської міської державної адміністрації. З приміщення евакуювали 1350 осіб. Будівлю КМДА перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів, їх не виявили.

Додамо, що Верховна рада має намір посилити покарання за неправдиве мінування. Парламентарії прийняли за основу відповідний законопроект №3911, яким передбачена можливість конфіскації майна.

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