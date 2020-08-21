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Поліція перевіряє незаконне зберігання зброї на столичному Печерську

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці затримали 6 осіб

Правоохоронці проводять перевірку інформації про незаконне зберігання зброї у Печерському районі Києва. На місці події зараз проводяться першочергові слідчі дії.

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Про це повідомляє поліція Києва.

Поліцейські отримали інформації, що група невідомих осіб зберігає вогнепальну зброю вулиці Шота Руставелі без передбаченого законом дозволу.

Правоохоронці прибули на місце події та затримали 6 людей, зараз вони надають покази.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України", - додали у поліції.

Нагадаємо, раніше у Мар'їнці виявили та вилучили арсенал зброї та боєприпасів, яку проросійські бойовики планували використати для дестабілізації ситуації на території України.

Крім того, РБК-Україна розповідало, звідки терористи в Україні беруть арсенали зброї.

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