Поліція показала відео спецоперації з перестрілкою під Києвом

Національна поліція показала відео спецоперації в селі Хотянивка Київської області з перехоплення зловмисника, який відкрив вогонь по правоохоронцях, в результаті чого був застрелений. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За словами глави Нацполіції Києва Андрія Крищенко, поліція оприлюднила це відео як доказ того, що правоохоронці діяли в рамках закону, коли застрелили зловмисника.

За словами начальника спецпідрозділу КОРД, перед початком операції спецназівці на поліцейському авто запропонували іноземцю здатися. Однак той почав безладну стрілянину в бік правоохоронців, в результаті чого один з поліцейських отримав вогнепальне поранення плеча і передпліччя, інший - непроникаюче поранення грудної клітини. Зараз їх здоров'ю нічого не загрожує.

"Першочергове завдання поліцейського - затримання правопорушника, а не його знешкодження. Але з'явилася загроза здоров'ю і життю штурмової групи, тому групи прикриття застосували зброю на ураження стрілка", - пояснив дії спецназівців командир КОРД.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань перевірить дії співробітників КОРД у спецоперації під Києвом. У відомстві повідомили, що прокуратура здійснює процесуальне керівництво по 1 ч. ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, що правоохоронці оголосили спецоперацію, бо чоловік в ніч на 23 вересня в Оболонському районі Києва стріляв у поліцейських. Тоді зловмисник відкрив стрілянину під час перевірки документів.