Полиция показала первые видео с бодикамер патрульных после удара РФ по Змиеву
Правоохранители показали первые минуты бодикамер патрульных после утреннего удара россиян по городу Змиев Чугуевского района Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Сегодня утром, около 07:00 россияне нанесли удар по городу Змиев Чугуевского района. Первыми на место обстрела прибыли правоохранители. Они и показали видео из своих бодикамер.
На опубликованных кадрах видно, что россияне попали в жилой дом. Местная жительница сообщает, что под завалами дома находится ее муж и сестра.
Правоохранители оперативно оказали помощь пострадавшим и раненым.
Подробно о последствиях атаки на Змиев читайте в материалеРБК-Украина.
Ракетная атака по Украине утром 8 января
С утра 8 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К. Вся карта через минуты стала "красной". Взрывы звучали в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО.
Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом. В Харькове РФ обстреляла промышленные объекты, уже известно об одной раненой. Подробнее об атаке 8 января – в материале РБК-Украина.
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