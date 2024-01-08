ua en ru
Пн, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Полиция показала первые видео с бодикамер патрульных после удара РФ по Змиеву

Понедельник 08 января 2024 19:28
UA EN RU
Полиция показала первые видео с бодикамер патрульных после удара РФ по Змиеву Фото: оккупанты ударили по дому в Змееве 8 января, есть пострадавшие (t.me/synegubov)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители показали первые минуты бодикамер патрульных после утреннего удара россиян по городу Змиев Чугуевского района Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сегодня утром, около 07:00 россияне нанесли удар по городу Змиев Чугуевского района. Первыми на место обстрела прибыли правоохранители. Они и показали видео из своих бодикамер.

На опубликованных кадрах видно, что россияне попали в жилой дом. Местная жительница сообщает, что под завалами дома находится ее муж и сестра.

Правоохранители оперативно оказали помощь пострадавшим и раненым.

Подробно о последствиях атаки на Змиев читайте в материалеРБК-Украина.

Ракетная атака по Украине утром 8 января

С утра 8 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К. Вся карта через минуты стала "красной". Взрывы звучали в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО.

Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом. В Харькове РФ обстреляла промышленные объекты, уже известно об одной раненой. Подробнее об атаке 8 января – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины ракетна атака Чугуев
NEWS
Пункты обогрева, проблемы с транспортом и школы онлайн: метель в Одессе набирает обороты
Пункты обогрева, проблемы с транспортом и школы онлайн: метель в Одессе набирает обороты
DAILY
Даниил Гетманцев: Война - это такой период, когда все беднеют
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Даниил Гетманцев: Война - это такой период, когда все беднеют