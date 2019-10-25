Поліція підтвердила зв'язок перестрілки в Харкові з вибухом на вокзалі

Фото: місце інциденту в районі вокзалу в Харкові (kh.suspilne.media)

Загиблий при підриві гранати був учасником перестрілки на Клочківській

Перестрілка в Харкові на вулиці Клочківській пов'язана з вибухом в районі Південного вокзалу. Про це РБК-Україна повідомила керівник прес-служби Національної поліції у Харкові Олена Баранник.

За її словами, інцидент стався не на самому Південному вокзалі, а біля нього. Також вона підтвердила, що вибухнула граната, та зв'язок з перестрілкою.

"Це була перестрілка біля супермаркету "Восторг", він тікав. Це втікач стріляв по двом людям. Його переслідували патрульні поліцейські і коли оголили зброю, щоб його затримати, він вирішив що ... Це була граната", - заявила Баранник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у загиблого під час вибуху в районі вокзалу Харкова було кілька гранат. Крім того, за іншою версією, він намагався кинути гранату в поліцейських, які хотіли його затримати. У загиблого при собі виявили водійські права.

Сьогодні в Харкові на вулиці Клочківській біля супермаркету сталася перестрілка, в результаті якої загинула одна людина і ще одна отримала поранення. Місцеві ЗМІ пишуть, що один з постраждалих - Георгій Ісаков, який входив в керівництво організації "Оплот". За даними поліції, двоє невідомих напали на двох інших чоловіків, після чого зникли з місця інциденту на автомобілі.