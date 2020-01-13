Поліція підтвердила звільнення кілера Окуєвої в рамках обміну полоненими

Підозрюваного в замаху на добровольців Аміну Окуєву та Адама Осмаєва в червні 2017 року передали "республікам" Донбасу в рамках обміну полоненими. Про це на прес-конференції заявив начальник поліції Київської області Андрій Небитов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Подільський районний суд ухвалив рішення щодо Артура Крінарі, яке дозволило звільнити його в рамках обміну полоненими.

"Прийнято рішення щодо обміну на наших українських заручників. Він був одним із суб'єктів. Таким чином, українська держава звільнила і передала його Російській Федерації в рамках обміну", - сказав Небитов.

Зазначимо, раніше про передачу кілера в рамках обміну полоненими повідомляло "Слідство. Інфо". У справі про замах на добровольців він проходив під ім'ям Олександр Дакар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вбивство Аміни Окуєвої здійснила банда, причетна до вбивства директора Caparol Павла Зможного та начальника відділу реклами КП "Київський метрополітен" Павла Миленького. Зокрема, експертиза ДНК підтвердила, що одному з учасників банди належать сліди на автоматі, знайденому на місці вбивства Окуєвої.