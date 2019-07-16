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Поліція викликала на допит майже 100 осіб через порушення перед виборами


Нацполіція відкрила 217 кримінальних справ через порушення виборчого законодавства

Слідчі поліції викликали на допит майже 100 осіб, яким інкримінують перешкоджання здійсненню виборчого права перед парламентськими виборами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За словами заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції  Максима Цуцкірідзе, слідчими підрозділами Нацполіції розпочато 217 кримінальних проваджень, пов’язаних з виборчим процесом, з них 161 повідомлення пов’язане безпосередньо з порушеннями виборчого процесу, ще 56 - пов’язані опосередковано.

"Під час позачергових виборів  ми зіткнулися з новими проявами щодо порушень виборчого законодавства. Зокрема, встановлено факти  використання кандидатами в депутати брендів інших політичних партій. Наразі Головним слідчим управлінням Нацполіції встановлено 97 таких фігурантів. Вони викликані на допит. У рамках кримінальних проваджень розкрито їхні партійні  рахунки, а також відповідні листи направлено до Центральної  виборчої комісії",- зазначив заступник начальника ГСУ.

Також, зазначається, що майже 80 відсотків із зареєстрованих кримінальних проваджень розпочаті за фактами  підкупу  виборців.

"Слідчими підрозділами за фактами підкупу виборців розпочато 85 кримінальних проваджень.  Зловмисники у цьому напрямку теж використовують "нововведення". Зокрема, поліцейські встановили факти підкупу виборців з використанням квитків на різні розважальні заходи, а також "подарункові" сертифікати для придбання техніки", - уточнив Цуцкірідзе. 

Нагадаємо, до 28 липня Національна поліція працює у посиленому режимі у зв'язку з проведенням виборів у Верховну раду. За словами заступника глави Нацполіції Олександра Фацевича, з початку виборчого процесу територіальними органами Національної поліції зареєстровано 4 157 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

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