Поліція Парижа застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів

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Сьогодні в Парижі поліція затримала 152 протестувальників

В Парижі співробітники Національної жандармерії Франції застосували сльозогінний газ для розгону протестуючих на Єлисейських полях сьогодні, 14 липня, через кілька годин після завершення там традиційного військового параду з нагоди відзначення в країні національного свята - Дня взяття Бастилії. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що після того, як завершилася хода, один з центральних проспектів міста був знову відкритий для руху транспорту. Тим не менше сотні осіб відмовилися розходитися. Вони стали викрикувати антиурядові гасла, зносити металеві загороджувальні бар'єри, встановлені по периметру ходи, і підпалювати сміттєві баки. Через це окремі ділянки магістралі швидко заволокло їдким димом.

За даними агентства AFP, можна говорити про наймасштабнішому розгул насильства в столиці з березня, коли в місті проходили акції "жовтих жилетів".

Як передав телеканал BFMTV з посиланням на префектуру поліції, всього за різними звинуваченнями було затримано 152 людини. Ним, зокрема, ставилося в провину носіння забороненої зброї, застосування насильства у відношенні представників органів влади, заподіяння шкоди майну, а також участь в акції, повідомлення про яку не було подано в міські інстанції заздалегідь.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в Парижі 152 людини були затримані у неділю, 14 липня, під час святкування Дня взяття Бастилії.