Поліція відкрила кримінальне провадження щодо зникнення капітана судна "Норд"

Про зникнення Володимира Горбенко стало відомо 28 січня

Полиция Мелитополя Запорожской области открыла уголовное производство в связи с исчезновением капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Крым.Реалии, со ссылкой на пресс-секретаря ГУ Нацполиции в Запорожской области Екатерину Людвик.

Как сообщается, уголовное производство открыто по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), по дополнительной квалификации "без вести пропавший".

Издание пишет, что адвокат Горбенко Александр Руденко рассказал российским СМИ, что открытие производства является процедурным моментом, так как в связи с пропажей человека "регистрируется уголовное производство по особо тяжкому преступлению, чтобы можно было осуществлять соответствующие оперативно-розыскные мероприятия". По его словам, местоположение Горбенко ни адвокатам, ни полиции не известно.

Напомним, заместитель прокурора Автономной Республики Крым Игорь Поночовний заявлял, что в случае неявки капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко 1 февраля на заседание Оболонского районного суда Киева его могут объявить в розыск.

28 января стало известно, что исчез капитан судна "Норд" Владимир Горбенко, обвиняемый в совершении незаконного рыбного промысла и нарушения порядка въезда и выезда из аннексированного Крыма.