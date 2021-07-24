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Поліція відкрила провадження через нічну пожежу в будинку престарілих в Кривому Розі

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Субота 24 липня 2021 12:37
Поліція відкрила провадження через нічну пожежу в будинку престарілих в Кривому Розі Фото: поліція відкрила провадження через пожежу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом пожежі у будинку для літніх людей в Кривому Розі. Провадження зареєстроване за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України - порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За попередніми даними, загоряння виникло у господарчій кімнаті на першому поверсі триповерхового будинку-пансіонату. Вогонь пошкодив майно на площі 16 квадратних метрів.

"Наразі причини загоряння з’ясовуються. Поліція розпочала необхідні перевірки для встановлення усіх обставин події", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що близько 3:00 в будинку престарілих виникла пожежа. Рятувальникам довелося виности літніх людей на свіже повітря.

Всього евакуйовані 22 літніх людей та 3 медпрацівників.

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