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Поліція відкрила справу через порушення карантину в Одесі на День міста

Одеса, Понеділок 14 вересня 2020 14:17
Поліція відкрила справу через порушення карантину в Одесі на День міста
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Правоохоронці розслідують порушення карантину в Одесі на День міста. Організаторів свят можуть оштрафувати у розмірі 170 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

На нараді представники правоохоронних органів поінформували Володимира Зеленського про відкриття кримінального провадження через порушення карантину в Одесі.

"На святкуванні Дня міста в Одесі та Дніпрі в цих населених пунктах зібралися десятки тисяч людей без засобів індивідуального захисту та дотримання карантинних норм", - доповіли президенту.

Організаторів свят можуть оштрафувати в разі встановлення причинно-наслідкового зв’язку між цими святкуваннями та збільшенням кількості хворих на коронавірус чи смертністю.

Нагадаємо, після Дня міста в Одесі голова Міністерства охорони Максим Степанов спрогнозував спалах коронавірусу в місті.

"Вчора в мережу потрапили світлини з дня святування Дня міста в Одесі. Ну, мені здається, те, що ми побачили, за межою здорового глузду", - заявив він.

Крім того, за останніми данними, в Одеській області виявили 205 нових випадків коронавірусу.

Зазначимо, вчені спрогнозували розвиток епідемії коронавірусу в Україні.

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