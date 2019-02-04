Поліція відкрила справу за фактом підпалу кафе в Дніпрі

Число постраждалих зросло до трьох осіб

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога кафе 3 февраля в Днепре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Так, в настоящее время полиция устанавливает лиц, причастных к поджогу кафе. В результате поджога пострадали три человека - они получили ожоги рук.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3-х до 10 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, на Соборной площади Днепра вчера, 3 февраля, подожгли кафе с посетителями, в результате чего пострадали два человека.

Сообщалось, что в результате пожара получили ожоги владелица кафе и посетительница заведения. Пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы. Причина пожара устанавливается.

Как писало РБК-Украина ранее, в Киеве произошел пожар в ресторане "Istanbul". О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Отметим, за первый месяц 2019 года на пожарах в Украине погибло 275 человек. Всего за месяц было зафиксировано 3957 пожаров, более 2,7 тысячи случаев произошли в домах.