Полиция оштрафовала "скорую" за превышение скорости: подробности инцидента

"В социальных сетях мы обнаружили публикации по наложению административного взыскания на водителя специализированного транспортного средства Renault, двигавшегося по автодороге Н-03 "Житомир - Черновцы", - говорится в сообщении полиции.

В полиции добавили, что админпостановление о наложении штрафа по ограничению скорости движения уже отменено.

В соцсетях сообщают, что автомобиль "скорой" был оштрафован, когда медики везли ребенка в больницу.

Разъяснение полиции

Отметим, что подобные случаи не редкость. Ранее в полиции объясняли, что автомобили "скорой" имеют право, в соответствии с пунктом 3.1 Правил дорожного движения, выполняя неотложную служебную задачу, отступать от требований разделов 8 (кроме сигналов регулятора), 10-18, 26, 27 и пункта 28.1 Правил дорожного движения, при включении проблескового маячка.

"Если такой автомобиль фиксируется камерой автоматической фиксации, однако двигается с включенными проблесковыми маячками, то материалы не составляют исходя из предыдущего пункта", - рассказывали в полиции.

Но случается, как отмечают правоохранители, это незаметно на фото или инспектор не определил это визуально.

"Тогда руководитель юридического лица, на которое зарегистрировано транспортное средство "скорой" может обратиться с заявлением об обжаловании такого постановления и такое постановление будет отменено", - советуют в МВД.