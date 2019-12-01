Поліція не виявила терористичних мотивів у підозрюваного в нападі в Гаазі

Поліція Гааги не виявила терористичних мотивів у 35-річного чоловіка, затриманого за підозрою в нападі з ножем в центрі міста. Про це повідомляється в заяві, оприлюдненій 1 грудня на сторінці правоохоронних органів в Twitter.

"На даний момент не виявлено терористичного мотиву" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в результаті нападу невідомого з ножем на торговій вулиці в Гаазі, Гроті Марктсраат, поранені троє людей. Поліція Гааги повідомила незабаром після інциденту, що вони шукають напав мудчіну. Йому приблизно 45-50 років, одягнений був у білий головний убір і сірий спортивний костюм.

Нідерландська телерадіомовна корпорація повідомила, що в результаті інциденту в магазині Hudson's Bay, який розміщений на головній торговій вулиці Гааги, поранення отримали 13-річний хлопчик і дві 15-річні дівчинки. Травми виявилися несерйозними.

30 листопада стало відомо, що в Гаазі поліція затримала чоловіка, який імовірно причетний до нападу.