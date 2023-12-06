RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полиция Непала задержала вербовщиков в российскую армию на войну с Украиной

Фото: в Непале задержали вербовщиков в российскую армию (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Полиция Непала задержала десять человек, которые взимали с безработных молодых людей огромные суммы денег за туристические визы, а затем отправляли их для незаконной вербовки в российскую армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Начальник полиции округа Катманду Бхупендра Хатри сообщил, что десять человек находятся под стражей в полиции после задержания в течение последних нескольких дней.

"Мы обсуждаем это дело с правительственными юристами и направим их в суд", - сказал Хатри агентству Reuters.

Хатри заявил, что задержанные незаконно брали с каждого человека сумму до 9 тысяч долларов и отправили их в Россию по туристическим визам, в основном через ОАЭ. Затем их отправляли в российскую армию.

"Это случай контрабанды людей... организованной преступности", - добавил Хатри.

Вербовка жителей Непала

На этой неделе Непал попросил Москву не вербовать своих граждан в российскую армию и отправить всех непальских солдат обратно в гималайскую страну после того, как шесть ее граждан, служивших в российской армии, были убиты.

Непал, расположенный между Китаем и Индией, попросил Россию, которая вторглась в Украину в феврале 2022 года, выплатить компенсацию семьям убитых непальских граждан.

Непальские солдаты, называемые гуркхами служат британской и индийской армиям после обретения Индией независимости в 1947 году в соответствии с соглашением между тремя странами. С Россией такого соглашения нет.

Миллионы непальцев заняты на гражданских работах - в основном в качестве рабочих на промышленных предприятиях и строительных площадках - в Южной Корее, Малайзии и на Ближнем Востоке.

Читайте РБК-Украина в Google News
НепалРоссийская Федерация