Полиция Непала задержала вербовщиков в российскую армию на войну с Украиной

Начальник полиции округа Катманду Бхупендра Хатри сообщил, что десять человек находятся под стражей в полиции после задержания в течение последних нескольких дней.

"Мы обсуждаем это дело с правительственными юристами и направим их в суд", - сказал Хатри агентству Reuters.

Хатри заявил, что задержанные незаконно брали с каждого человека сумму до 9 тысяч долларов и отправили их в Россию по туристическим визам, в основном через ОАЭ. Затем их отправляли в российскую армию.

"Это случай контрабанды людей... организованной преступности", - добавил Хатри.

Вербовка жителей Непала

На этой неделе Непал попросил Москву не вербовать своих граждан в российскую армию и отправить всех непальских солдат обратно в гималайскую страну после того, как шесть ее граждан, служивших в российской армии, были убиты.

Непал, расположенный между Китаем и Индией, попросил Россию, которая вторглась в Украину в феврале 2022 года, выплатить компенсацию семьям убитых непальских граждан.

Непальские солдаты, называемые гуркхами служат британской и индийской армиям после обретения Индией независимости в 1947 году в соответствии с соглашением между тремя странами. С Россией такого соглашения нет.

Миллионы непальцев заняты на гражданских работах - в основном в качестве рабочих на промышленных предприятиях и строительных площадках - в Южной Корее, Малайзии и на Ближнем Востоке.