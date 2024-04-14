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Полиция напомнила основные правила дорожного движения для пешеходов

Фото: (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

Опасные ситуации и дорожно-транспортные происшествия на дороге возникают не только из-за водителей, но и из-за невнимательности самих пешеходов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на патрульную полицию Киева.

Чтобы уберечь как можно больше украинцев от неприятностей на дороге, правоохранители решили напомнить основные правила дорожного движения.

Пешеходам запрещается:

  • выходить на проезжую часть, не удостоверившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;
  • внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
  • допускать самостоятельный, без присмотра взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую часть;
  • переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлено ограждение;
  • задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения;
  • двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.

 

ДТП в Киеве

В январе под Киевом произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один человек погиб, два человека пострадали. А в феврале в Киеве, на Оболони, произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, среди которых ребенок.

А 6 ноября в Киеве на блокпосте сбили сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосте. Женщина получила телесные повреждения, она госпитализирована.

Двумя днями позже, 8 ноября, в Киеве произошла авария с участием двух автобусов общественного транспорта. Семь человек пострадали, двое из них - в больнице.

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Полиция Киева