Полиция напомнила основные правила дорожного движения для пешеходов

ДТП в Киеве

В январе под Киевом произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один человек погиб, два человека пострадали. А в феврале в Киеве, на Оболони, произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, среди которых ребенок.

А 6 ноября в Киеве на блокпосте сбили сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосте. Женщина получила телесные повреждения, она госпитализирована.

Двумя днями позже, 8 ноября, в Киеве произошла авария с участием двух автобусов общественного транспорта. Семь человек пострадали, двое из них - в больнице.

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