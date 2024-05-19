RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полиция напомнила о последствиях для владельцев "купленных" водительских удостоверений

Фото: водителям напомнили, почему не стоит покупать удостоверение (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Покупая водительское удостоверение не стоит забывать о последствиях. Кроме штрафа от правоохранителей можно натолкнуться и на мошеннические махинации от самих "продавцов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Правоохранители напомнили, что поддельные водительские удостоверения хоть и могут быть похожи на оригиналы, однако они все равно не отображаются в государственных реестрах, приложении "Дія" или в Кабинете водителя.

В то же время, с целью получения финансовых данных пользователей, мошенники создают фишинговые ресурсы с предложением продажи якобы настоящих водительских удостоверений. Таким образом аферисты получают доступ к электронным кошелькам граждан и в дальнейшем присваивают деньги потерпевших.

Призываем не пользоваться услугами мошенников, честно сдавать экзамены и получать водительское удостоверение в сервисном центре МВД.

Кроме этого в Украине действует закон, запрещающий использование заведомо поддельных документов. Это наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.

Напомним, ранее мы писали, что штрафы на дороге могут быть выписаны не только водителям. РБК-Украина сообщило, сколько придется заплатить за переход дороги не на "зебре".

Кроме того, мы писали, какой штраф может получить водитель за непристегнутый ремень.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авто из ЕСШтрафы