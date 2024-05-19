Полиция напомнила о последствиях для владельцев "купленных" водительских удостоверений

Правоохранители напомнили, что поддельные водительские удостоверения хоть и могут быть похожи на оригиналы, однако они все равно не отображаются в государственных реестрах, приложении "Дія" или в Кабинете водителя.

В то же время, с целью получения финансовых данных пользователей, мошенники создают фишинговые ресурсы с предложением продажи якобы настоящих водительских удостоверений. Таким образом аферисты получают доступ к электронным кошелькам граждан и в дальнейшем присваивают деньги потерпевших.

Призываем не пользоваться услугами мошенников, честно сдавать экзамены и получать водительское удостоверение в сервисном центре МВД.

Кроме этого в Украине действует закон, запрещающий использование заведомо поддельных документов. Это наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.