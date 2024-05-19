Полиция напомнила о последствиях для владельцев "купленных" водительских удостоверений

Покупая водительское удостоверение не стоит забывать о последствиях. Кроме штрафа от правоохранителей можно натолкнуться и на мошеннические махинации от самих "продавцов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Правоохранители напомнили, что поддельные водительские удостоверения хоть и могут быть похожи на оригиналы, однако они все равно не отображаются в государственных реестрах, приложении "Дія" или в Кабинете водителя.
В то же время, с целью получения финансовых данных пользователей, мошенники создают фишинговые ресурсы с предложением продажи якобы настоящих водительских удостоверений. Таким образом аферисты получают доступ к электронным кошелькам граждан и в дальнейшем присваивают деньги потерпевших.
Призываем не пользоваться услугами мошенников, честно сдавать экзамены и получать водительское удостоверение в сервисном центре МВД.
Кроме этого в Украине действует закон, запрещающий использование заведомо поддельных документов. Это наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.
Напомним, ранее мы писали, что штрафы на дороге могут быть выписаны не только водителям. РБК-Украина сообщило, сколько придется заплатить за переход дороги не на "зебре".
Кроме того, мы писали, какой штраф может получить водитель за непристегнутый ремень.
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