Поліція з початку лютого викрила у хабарництві 34 чиновника

З 1 по 15 лютого задокументували 30 фактів хабарництва

С начала февраля 2019 года Национальная полиция разоблачила во взяточничестве 34 чиновника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что с 1 по 15 февраля задокументировано 30 фактов взяточничества. За решение вопросов, входивших в компетенцию правонарушителей, 34 человека получили от граждан взяток на сумму более 1,6 млн гривен.

Неправомерную выгоду задержанные лица требовали за выдачу различного рода документов, за решение земельных вопросов и вопросов с недвижимостью, уклонение от призыва, непривлечение к ответственности и условно-досрочное освобождение.

Отмечается, что суммы за решение вышеупомянутых вопросов колебались от 5 до 500 тыс. гривен. В настоящее время 25 фигурантам сообщено о подозрении, из которых 18 избрана мера пресечения. В январе было раскрыто 1067 человек в коррупции.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины с начала работы привлекло к ответственности 476 человек.

В субботу, 16 февраля 2019 года, при процессуальном руководстве прокуратуры города Киева и ГПУ следователи Государственного бюро расследований задержали на вымогательстве и получении взятки следователя Ирпенского отдела участка ГУ НП в Киевской области.