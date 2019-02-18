Поліція Криму встановила бойовиків, які захопили українські кораблі у 2014

Тоді бойовики захопили протичовнового корвета ВМС України "Хмельницький", розвідувального катера "Славутич"

Полиция Автономной Республики Крым объявила в розыск руководство и участников отдельного подразделения "Рубеж", которые в течение марта 2014 года принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины "Хмельницкий" и разведывательного корабля "Славутич". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГУНП в АР Крым.

В полиции сообщают, что руководителю вооруженного формирования "Рубеж" уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 260 УК Украины (руководство незаконно созданными вооруженными формированиями, что повлекло тяжкие последствия - ред.).

Также пресс-служба сообщает об установлении 9 бойцов незаконно созданного вооруженного формирования "Рубеж", которые в течение марта 2014 года принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины "Хмельницкий", разведывательного корабля "Славутич", военных частей ВСУ, а также развертывании и деятельности блок-постов.

"Установлены личности подозреваемых в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования), за что предусмотрена уголовная ответственность до восьми лет лишения свободы", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, украинские правоохранители идентифицировали 900 участников "Самообороны Крыма", которые способствовали аннексии полуострова в 2014 году.